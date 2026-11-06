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Глави МЗС України та ОАЕ обговорили перспективи мирних зусиль напередодні зустрічі в Абу-Дабі – Сибіга

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Глави МЗС України та ОАЕ обговорили перспективи мирних зусиль напередодні зустрічі в Абу-Дабі – Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори із заступником прем'єр-міністра, міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном щодо перспектив мирних зусиль напередодні запланованої зустрічі в Абу-Дабі, повідомляє Міністерство закордонних справ України у п'ятницю ввечері.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо перспектив мирних зусиль напередодні зустрічі в Абу-Дабі. Подякував ОАЕ за важливу роль у просуванні мирного процесу. Андрій Сибіга знову підтвердив позицію України: ми готові завершити цю війну. У нас є дієві рішення, і ми відкриті до різних форматів припинення вогню та деескалації. Ми також обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, свободу судноплавства та нашу співпрацю в межах міжнародних організацій", – ідеться у повідомленні МЗС України в Телеграм.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#оае #переговори
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