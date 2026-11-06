Клименко щодо ситуації в Петропавлівській Борщагівці: Мобілізацію інформаційно фактично програли

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Ігор Клименко , коментуючи заворушення в Петропавлівській Борщагівці, заявив, що інформаційно мобілізація була програна.

"Я бачив те, як стрімко розвивалася ситуація, бачив цих людей та їхні дії. Було багато молоді, не мобілізаційного віку зокрема. Були діти.

Дуже швидко розходилася інформація. Люди, до речі, були не лише з Києва чи Борщагівки", – сказав він на зустрічі із журналістами у п'ятницю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За наявною у Клименка інформацією, на місці подій було 29 стрімерів. Також він назвав питання мобілізації одним із найчутливіших.

"Воно швидко запалює суспільство. На жаль, інформаційно за весь цей час мобілізацію фактично програли. Хто саме? Мабуть, всі разом", – зазначив він.

Продовжуючи тему, секретар РНБО додав, що " на цьому фоні з'являються такі групи, як от пані "лікарка" (49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" Валентина Молода – ІФ-У). Це люди, які просто заробляють кошти. Тобто пішло замовлення, вони відробляють. Такі досить добре організовані групи", – сказав він.

Крім того, Клименко переконаний, що державі треба краще працювати щодо виявлення і попередження таких провокацій, особливо під час війни.

Як повідомлялося, сутички цивільних осіб з військовослужбовцями відбулися в селі Петропавлівська Борщагівка в понеділок, 2 листопада, ввечері біля одного з маєтків, що використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Приводом для конфлікту послугували розповсюджувані в соцмережах чутки, що в будівлі нібито незаконно утримують близько 40 повернутих після СЗЧ людей, а один з них нібито отримав важкі травми чи навіть помер. Під впливом чуток цивільні особи почали штурм домоволодіння, вибили ворота, частину стіни, використовували піротехніку та сльозогінний газ. Штурм вдалося зупинити, проте під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові авто поліції.

Серед учасників подій була 49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" Валентина Молода, яка видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги намагалася вивезти на приватному автомобілі з символікою неіснуючої приватної клініки військовослужбовця за межі пункту дислокації підрозділу. Виявилося, що вона планувала свої дії заздалегідь та розповсюджувала в соцмережах заклики до громадян прибути до місця дислокації військових. Її разом з Кірєєвою та Єном пізніше було затримано і їм висунуті підозри за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

4 листопада Молода була арештована без права внесення застави на 60 діб.

5 листопада суд відправив фігуранта справи про сутички в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області біля пункту дислокації військової частини Національної гвардії України Віктора Єна під варту без альтернативи застави.