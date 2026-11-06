Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Клименко: фігуранти справи "Карфаген" зі мною не спілкувалися, не було людей, через яких могли тиснути

4 хв читати
Додати як джерело
Клименко: фігуранти справи "Карфаген" зі мною не спілкувалися, не було людей, через яких могли тиснути
Фото: https://www.facebook.com/iklymenko.fb/

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Ігор Клименко заявив, що був вкрай здивований фігуруванням свого прізвища на плівках НАБУ щодо операції "Карфаген" і запевнив, що ніхто з ним не спілкувався зі злочинної організації, а також не знає, хто на нього хотів вплинути.

"Дивіться, до мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було. Тиснути по наркотикам, і по постанові Кабміну, те, що вони мали на увазі – ну, потиснули, бачите, як? Постанова є, U420 – немає", – сказав він на зустрічі із журналістами у п'ятницю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на уточнююче питання щодо людей в оточенні Клименка, які могли б на нього впливати, він запевнив, що "таких людей не було".

"Я не знаю, про кого йде мова взагалі, тому що немає таких, які на мене могли тиснути. Більше того, навіть не з мого близького оточення, навіть в дальньому оточенні, які могли хтось на мене повпливати, таких людей не було", – зазначив Клименко.

Говорячи про людей в оточенні екс-міністра внутрішніх справ, через яких представники злочинної групи якимось чином хотіли тиснути, Клименко додав, що "Так, було б цікаво, хто на мене хотів повпливати".

На питання, чи вбачає він появу свого прізвища у плівках НАБУ елементом тиску, він відповів: "Не хотів би відповідати на це запитання".

Чи можуть плівки використовуватися для тиску на нього, як на секретаря РНБО, Клименко сказав, що "гіпотетично – можуть".

"Чи в цьому випадку? Не впевнений", – додав він.

Крім того, Клименко заявив, що для нього здивуванням почути фігурування свого прізвища на записах НАБУ, які були оприлюднені?

"Я офігів, чесно. Ну, дивіться, я знаю, що на плівках, оприлюднених у квітні, була історія мене зняти. Це було, але це не дуже привернуло увагу. Хімпром створили мережу телеграм-каналів і новинних сайтів, де вони публікували всякі фейки, і на плівках чути, де Мексиканець говорить, що там інформація ось вийшла, так давайте на фоні знову на них вийдемо і сторгуємося. Тобто вони використовували такі інформаційні бомби, рознести, щоб посадовців репутаційно підбивати в цьому інформаційному шумі. Це був елемент тиску", – заявив секретар РНБО.

Також Клименко висловив сподівання, що "Мексиканця" – засновника та керівника наркосиндикату "Хімпром" Єгора Буркіна (Єгора Левченка), вдасться знайти і повернути в Україну.

"Підозри. Звичайно. У квітні це було озвучено. І зараз ще нові підозри. Я надіюсь, що те, що пообіцяв Поклад (глава СБУ Олександр Поклад – ІФ-У), провести його сюди, надіюсь, що він це реалізує. Його треба повернути. Мексиканця потрібно знайти, повернути сюди, засудити однозначно", – підкреслив він.

Раніше керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Абакумов заявив, що матеріали справи щодо операції "Карфаген" свідчать, що підозрювані не спілкувалися із Ігорем Клименком під час перебування його на посаді глави МВС щодо вирішення питання безперешкодного продажу наркотичних засобів.

У програмі "УП. чат", відео якого розміщено на ютюб-каналі "Української правди", Абакумов коментує зафіксоване на відео НАБУ із матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) обговорення фігурантами спроби підкупу міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка наступним чином: "Прізвище міністра (Клименка) дійсно обговорював керівник "Хімпрому" як людини, через яку він хотів би вирішити питання. Він бачив шлях вирішення свого питання, пов'язаного із безперешкодним продажем наркотичних засобів… через міністра, тому що він вважав, що міністр може не вживати заходів щодо заборони формул цього наркотичного засобу".

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

В повідомленні САП розміщено відеоматеріали НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

За даними із відкритих джерел, "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром" Єгор Буркін, відомий також як Єгор Левченко, громадянин РФ та України, перебуває в розшуку в Україні з 2019 року, проти нього запроваджено персональні санкції.

"Хімпром" – транснаціональне злочинне угруповання, займається виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, організацією роботи шахрайських колцентрів.

Андрій Осіпов, "Кримінал", є ключовою фігурою у нових матеріалах операції "Карфаген". За словами прокурора САП Миколи Карася, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року у іншій справі.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#клименко #набу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Путін висуває ультиматуми щодо Донбасу та погрожує знищенням інфраструктури України на тлі спроб США домовитися про безпеку Європи – ЗМІ

Путін висуває ультиматуми щодо Донбасу та погрожує знищенням інфраструктури України на тлі спроб США домовитися про безпеку Європи – ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін вимагає повної передачі контролю над територією Донецької та Луганської областей як попередню умову дл…

Читати
Зеленський: маємо інформацію від розвідки, що РФ готує новий удар по енергетиці та мостах через Дніпро

Зеленський: маємо інформацію від розвідки, що РФ готує новий удар по енергетиці та мостах через Дніпро

Російські окупанти готують масований удар по енергетичній і транспортній інфраструктурі України найближчим часом, повідомив президент України Володим…

Читати
Зеленський: Операція проти російських НПЗ триває – у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетики

Зеленський: Операція проти російських НПЗ триває – у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетики

Україна продовжує операцію проти російських нафтопереробних заводів у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, пові…

Читати
Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, який є підозрюваним у справі "Карфаген", запевняє…

Читати
ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою для підозрюваного у справі "Карфаген" – заст…

Читати