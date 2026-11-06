Клименко: фігуранти справи "Карфаген" зі мною не спілкувалися, не було людей, через яких могли тиснути

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Ігор Клименко заявив, що був вкрай здивований фігуруванням свого прізвища на плівках НАБУ щодо операції "Карфаген" і запевнив, що ніхто з ним не спілкувався зі злочинної організації, а також не знає, хто на нього хотів вплинути.

"Дивіться, до мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було. Тиснути по наркотикам, і по постанові Кабміну, те, що вони мали на увазі – ну, потиснули, бачите, як? Постанова є, U420 – немає", – сказав він на зустрічі із журналістами у п'ятницю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на уточнююче питання щодо людей в оточенні Клименка, які могли б на нього впливати, він запевнив, що "таких людей не було".

"Я не знаю, про кого йде мова взагалі, тому що немає таких, які на мене могли тиснути. Більше того, навіть не з мого близького оточення, навіть в дальньому оточенні, які могли хтось на мене повпливати, таких людей не було", – зазначив Клименко.

Говорячи про людей в оточенні екс-міністра внутрішніх справ, через яких представники злочинної групи якимось чином хотіли тиснути, Клименко додав, що "Так, було б цікаво, хто на мене хотів повпливати".

На питання, чи вбачає він появу свого прізвища у плівках НАБУ елементом тиску, він відповів: "Не хотів би відповідати на це запитання".

Чи можуть плівки використовуватися для тиску на нього, як на секретаря РНБО, Клименко сказав, що "гіпотетично – можуть".

"Чи в цьому випадку? Не впевнений", – додав він.

Крім того, Клименко заявив, що для нього здивуванням почути фігурування свого прізвища на записах НАБУ, які були оприлюднені?

"Я офігів, чесно. Ну, дивіться, я знаю, що на плівках, оприлюднених у квітні, була історія мене зняти. Це було, але це не дуже привернуло увагу. Хімпром створили мережу телеграм-каналів і новинних сайтів, де вони публікували всякі фейки, і на плівках чути, де Мексиканець говорить, що там інформація ось вийшла, так давайте на фоні знову на них вийдемо і сторгуємося. Тобто вони використовували такі інформаційні бомби, рознести, щоб посадовців репутаційно підбивати в цьому інформаційному шумі. Це був елемент тиску", – заявив секретар РНБО.

Також Клименко висловив сподівання, що "Мексиканця" – засновника та керівника наркосиндикату "Хімпром" Єгора Буркіна (Єгора Левченка), вдасться знайти і повернути в Україну.

"Підозри. Звичайно. У квітні це було озвучено. І зараз ще нові підозри. Я надіюсь, що те, що пообіцяв Поклад (глава СБУ Олександр Поклад – ІФ-У), провести його сюди, надіюсь, що він це реалізує. Його треба повернути. Мексиканця потрібно знайти, повернути сюди, засудити однозначно", – підкреслив він.

Раніше керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Абакумов заявив, що матеріали справи щодо операції "Карфаген" свідчать, що підозрювані не спілкувалися із Ігорем Клименком під час перебування його на посаді глави МВС щодо вирішення питання безперешкодного продажу наркотичних засобів.

У програмі "УП. чат", відео якого розміщено на ютюб-каналі "Української правди", Абакумов коментує зафіксоване на відео НАБУ із матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) обговорення фігурантами спроби підкупу міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка наступним чином: "Прізвище міністра (Клименка) дійсно обговорював керівник "Хімпрому" як людини, через яку він хотів би вирішити питання. Він бачив шлях вирішення свого питання, пов'язаного із безперешкодним продажем наркотичних засобів… через міністра, тому що він вважав, що міністр може не вживати заходів щодо заборони формул цього наркотичного засобу".

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

В повідомленні САП розміщено відеоматеріали НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

За даними із відкритих джерел, "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром" Єгор Буркін, відомий також як Єгор Левченко, громадянин РФ та України, перебуває в розшуку в Україні з 2019 року, проти нього запроваджено персональні санкції.

"Хімпром" – транснаціональне злочинне угруповання, займається виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, організацією роботи шахрайських колцентрів.

Андрій Осіпов, "Кримінал", є ключовою фігурою у нових матеріалах операції "Карфаген". За словами прокурора САП Миколи Карася, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року у іншій справі.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).