Війська РФ завдали серії ударів КАБами по Сумах, травмовано семеро людей – ДСНС

Російські окупаційні війська завдали серії ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах, унаслідок чого поранень і травм зазнали семеро мирних жителів, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю ввечері.

"Ворог завдав серії ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби. Рятувальники працювали на місцях влучань, обстежували території та надавали першочергову допомогу постраждалим. За попередньою інформацією, травмовано семеро людей", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Раніше міська влада Сум повідомляла про атаку шістьма керованими авіабомбами, внаслідок якої було зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах міста, де під ударом опинилися приватна житлова забудова, інфраструктурні об'єкти та промислова зона.