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Путін висуває ультиматуми щодо Донбасу та погрожує знищенням інфраструктури України на тлі спроб США домовитися про безпеку Європи – ЗМІ

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Путін висуває ультиматуми щодо Донбасу та погрожує знищенням інфраструктури України на тлі спроб США домовитися про безпеку Європи – ЗМІ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент Російської Федерації Володимир Путін вимагає повної передачі контролю над територією Донецької та Луганської областей як попередню умову для припинення вогню й погрожує повним знищенням української енергетичної та транспортної інфраструктури цієї зими, водночас використовуючи тему "безпекових гарантій" для затягування переговорів, повідомляє газета Financial Times у п'ятницю з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією джерел видання, у Білому домі активізували підготовку до тристоронніх переговорів між представниками США, України та РФ, які мають відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Водночас інсайдери, залучені до непублічних контактів, скептично оцінюють імовірність досягнення реального перемир'я через максималістську позицію Москви.

"Я знищу всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в Україні не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергосистема, електростанції будуть зруйновані", – навів позицію Путіна один зі співрозмовників FT. Крім того, очільник Кремля очікує додаткових територіальних поступок з боку України в обмін на будь-які безпекові домовленості з країнами НАТО.

Паралельно європейські столиці висловили серйозне занепокоєння заявами Дональда Трампа та його радників про підготовку "великої угоди", що стосуватиметься безпеки всієї Європи, після зустрічі в Білому домі зі спецпосланцем РФ Кирилом Дмитрієвим. У європейських урядах побоюються, що це дозволить Москві відновити власну сферу впливу та підірвати безпеку східного флангу НАТО.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначив, що розгляд питань безпеки, які порушує Росія, можливий виключно за безпосередньої участі країн Європи. Він наголосив, що будь-який відступ або поступки з боку НАТО стануть ознакою слабкості Альянсу.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#рф #переговори #сша
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