Зеленський: маємо інформацію від розвідки, що РФ готує новий удар по енергетиці та мостах через Дніпро

Російські окупанти готують масований удар по енергетичній і транспортній інфраструктурі України найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

Він закликав громадян берегти себе, враховуючи ймовірну ракетну загрозу, і наголосив на важливості постачання країнами-партнерами ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони "Петріот".

"Боремось за постачання ракет для протиповітряної оборони. Країни, які можуть допомогти Україні – очевидно, Сполучені Штати, Америка передусім", – сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив про домовленості за результатами "перемовин цих тижнів" з партнерами про додаткові пакети підтримки у вигляді амуніції для винищувачів F-16, які активно застосовуються для збиття ворожих реактивних безпілотників типу "шахед". "За цю добу, від вчорашнього вечора, саме літаки знищили 62 реактивні шахеди і фактично кожного дня у нашій авіації є такий результат. Результати хороші, треба більше, плюс мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ, зенітно-ракетні війська, забезпечення по кожному напрямку ми даємо", – повідомив він.

Також Зеленський анонсував удари по РФ у відповідь. "Я сьогодні говорив з командою, яка займається діпстрайками, нашими далекобійними ударами. Будуть Росії наші відповіді", – сказав голова держави.

Крім цього, він проінформував про нові домовленості про поставки енергообладнання з Німеччини, Іспанії, Словаччини та інших країн, потрібних для ремонтів і резервів, і що Кабінет міністрів прискорює постачальників і стимулює швидкість ремонтів. "Російська тактика в знищенні електромереж, трансформаторів, розподільчих пристроїв, саме тому навіть при достатній генерації в частині регіонів, на жаль, зберігається дефіцит, це вирішується ремонтами і важлива швидкість", – сказав він, знов розкритикувавши стан підготовки до зими столиці, зазначивши, що "це стосується альтернатив електрики для водоканалу і багатьох інших питань".

Президент повідомив про розмову з країнами "балтійської вісімки" щодо підтримки України в зимовий період.

Зеленський також анонсував "рішення з головнокомандуючим, кадрові рішення в Збройних Силах України.