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Корецький обговорив із промисловцями забезпечення підприємств електроенергією в умовах її дефіциту

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Корецький обговорив із промисловцями забезпечення підприємств електроенергією в умовах її дефіциту
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Уряд працює над удосконаленням механізмів забезпечення стабільної роботи промислових підприємств в умовах дефіциту електроенергії, зокрема тих, що покривають власне споживання за рахунок імпорту електроенергії та/або власної генерації, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з представниками промисловості.

"Міністерство енергетики працює над вдосконаленням чинних механізмів, що регулюють роботу підприємств в умовах дефіциту електроенергії. Мета – створити умови для стабільної роботи підприємств, які покривають своє споживання за рахунок імпорту електроенергії та/або власної генерації", – наголосив прем'єр у дописі, поширеному в соцмережі Телеграм.

Як зазначив Корецький, промисловці також порушили питання обмеженого доступу до кредитування поза програмою "5-7-9%", у зв'язку з чим він доручив Міністерству економіки провести зустріч із державними банками для пошуку рішення щодо якнайшвидшого запуску кредитної програми обсягом до 1 млрд грн із компенсацією 5,5% ставки. Також обговорили відшкодування ПДВ: після тимчасового обмеження видатків через затримку міжнародного фінансування більшість платежів відновлено, зокрема у жовтні підприємствам відшкодували 25,9 млрд грн, а в листопаді – 5,6 млрд грн; усі виплати, призупинені через брак коштів на казначейському рахунку, здійснено в повному обсязі.

Ще одним питанням стала експортна логістика. Корецький доручив Міністерству інфраструктури опрацювати можливість виходу приватних локомотивів на колії "Укрзалізниці". Також він наголосив на необхідності спрощення огляду вантажів у пунктах пропуску. Для металургійних підприємств активізували переговори з Європейським Союзом щодо збільшення квот на українську металопродукцію та механізму CBAM.

Крім того, прем'єр-міністр наголосив, що локалізація залишається інструментом підтримки українських виробників, а програми політики "Зроблено в Україні" планують продовжити у 2027 році. Попри обмежені ресурси, кошти на них закладено в проєкті державного бюджету на 2027 рік.

Окремо під час зустрічі обговорили модель фонду страхування воєнних ризиків, запуск якого планується у 2027 році, та можливі джерела його наповнення.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#розмова #промисловці #енергетика
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