Арахамія заявив про аполітичність операції в Олешках і дізнався про зустріч Дмітрієва з Трампом з новин

Зустріч президента США Дональда Трампа зі спецпредставником РФ з інвестицій і економічного співробітництва з закордонними країнами Кирил Дмітрієв відбулася без участі української делегації, яка тоді прибула до США, тому що вона не стосувалася гуманітарної операції з евакуації мирного населення окупованого міста Олешки Херсонської області і не була запланована заздалегідь, вважає глава фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Це не було заплановано взагалі. Це, так би мовити, поза межами Олешківської операції чи Олешківської делегації. Я так думаю, це лише моє припущення", – сказав Арахамія в ефірі Новини.live в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чому Трамп після спільного заходу зустрівся з Дмитрієвим, але не з представниками української делегації і не провів окремої зустрічі з представниками України, як з представником РФ.

При чому він зазначив, що не знав про зустріч Трампа з Дмітрієвим, і "дізнався про це з новин". "Отже, ми завершили зустріч із Першою леді (Меланія Трамп, за сприяння якої відбулася операція в Олешках – ІФ-У) та її командою, і на цьому, по суті, все й закінчилося", – розповів парламентар.

Арахамія також припустив, що зустріч Трампа з Дмітрієвим стосувалася тристоронньої зустрічі (Україна, США та РФ) в Абу-Дабі, запланованої на 10-11 листопада, або якоїсь іншої теми: "Чесно кажучи, я не маю уявлення, то ж це щось окреме".

Він також зазначив, що керівництво російської делегації "не дозволяє її голові обговорювати будь-які інші питання, і він отримав чіткі вказівки з цього приводу".

"Тож ми, по суті (під час візиту до США – ІФ-У), оскільки у нас є інший тристоронній напрямок, який буде розглянуто в Абу-Дабі на початку наступного тижня, обговорили лише кілька нових проектів, напрямків – не саме проектів, а, по суті, напрямків для нових проектів, оскільки Перша леді хоче продовжувати та використовувати цей імпульс (операцію в Олешках – ІФ-У) для обох сторін, щоб фактично реалізувати будь-які інші великі гуманітарні ініціативи, і ми це справді підтримуємо", – сказав політик.

Парламентар наголосив на аполітичності проведеної в Олешках операції та відкинув припущення, що вони могли бути прив'язані до проміжних виборів в США, оскільки планувалися заздалегідь.

"Спочатку в Україні деякі люди сприймали це як якийсь передвиборчий піар чи щось подібне, але це неправда, бо ми почали набагато, набагато раніше, і щоразу, коли ми взаємодіємо з офісом Першої леді, вони наголошують і кажуть: послухайте, політична частина – це інша справа, ми не займаємося цим, у цьому випадку ми аполітичні, ми просто хочемо допомогти вам у реалізації ваших ініціатив, щоб зробити це можливим", – сказав Арахамія.

Як повідомлялося, Меланія Трамп прийняла делегації України та РФ в Білому домі у четвер. З української сторони були присутні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з російської – посланник Путіна Кирило Дмітрієв і омбудсмен Яна Лантратова. Перша леді США висловила надію, що гуманітарна операція, яка відбулася в Олешках, стане прологом до більш широкого миру. "Будь-яка значуща трансформація починається з маленької іскри", – сказала вона.

Адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який очолює Дмітрієв і який американські чиновники вважають інструментом міжнародного впливу та "чорною касою" російського керівництва, повідомило видання The New York Times з посиланням на власні джерела.