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Пошкодження енергооб'єкта в Житомирі погіршило енергозабезпечення Києва та знизило тиск води – Кличко

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Пошкодження енергооб'єкта в Житомирі погіршило енергозабезпечення Києва та знизило тиск води – Кличко

У зв'язку з пошкодженням енергетичного об'єкта в Житомирі погіршилася ситуація з енергозабезпеченням Києва та знизився тиск у системі водопостачання столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У зв'язку із пошкодженням енергооб'єкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва. На станціях, де є така можливість "Киівводоканал" перемикає живлення на генератори.", – написав Кличко у п'ятницю в телеграм, коментуючи ситуацію.

Як повідомлялося, раніше очільник Житомирської обладміністрації (ОВА) Віталій Бунечко інформував, про атаку російськими військами об'єкта енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді, внаслідок чого ремонтні бригади наразі проводять оцінку пошкоджень обладнання для визначення необхідних робіт із відновлення енергопостачання.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #вода #ситуація #електропостачання
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