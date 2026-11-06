РФ атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді, триває оцінка пошкоджень – ОВА

Російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді, внаслідок чого ремонтні бригади проводять оцінку пошкоджень обладнання для визначення необхідних робіт із відновлення енергопостачання, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді…Більш докладно про час, необхідний для проведення ремонтних робіт, можна буде сказати згодом, після експертної оцінки", – написав він у телеграм-каналі ввечері п'ятниці.