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РФ атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді, триває оцінка пошкоджень – ОВА

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Російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді, внаслідок чого ремонтні бригади проводять оцінку пошкоджень обладнання для визначення необхідних робіт із відновлення енергопостачання, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді…Більш докладно про час, необхідний для проведення ремонтних робіт, можна буде сказати згодом, після експертної оцінки", – написав він у телеграм-каналі ввечері п'ятниці.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#атака #житомирська #енергетика
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