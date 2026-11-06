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Сибіга та Каллас обговорили підтримку оборони України напередодні зими та підготовку до зустрічі в Абу-Дабі

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Сибіга та Каллас обговорили підтримку оборони України напередодні зими та підготовку до зустрічі в Абу-Дабі
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас у Варшаві обговорив посилення підтримки оборони та стійкості України напередодні зими, мирні зусилля та євроінтеграцію України.

"Ми обмінялися думками напередодні зустрічі в Абу-Дабі та домовилися посилити підтримку оборони та стійкості України напередодні зими", – написав Сибіга в соціальній мережі Х за підсумками зустрічі.

За його словами, він подякував Європейському Союзу за роль у мирних зусиллях як надійному союзнику України.

Сибіга наголосив на важливості посилення тиску на Росію для просування мирного процесу, зокрема шляхом запровадження нових санкцій, заборон на в'їзд та притягнення до відповідальності за російські злочини.

"Ми обоє погодилися, що рішення щодо безпеки України та Європи не можуть ухвалюватися без України та Європи", – зазначив глава МЗС.

Крім того, сторони обговорили вступ України до Європейського Союзу та відкриття двох останніх переговорних кластерів до кінця року.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#підтримка #розмова #варшава #зима
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