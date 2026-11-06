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Щомісячні доплати залізничникам, які відновлюють інфраструктуру після російських атак, є важливими та справедливими – Зеленський

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Щомісячні доплати залізничникам, які відновлюють інфраструктуру після російських атак, є важливими та справедливими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав важливими та справедливими щомісячні доплати залізничникам, які беруть участь у ліквідації наслідків російських ударів по залізничній інфраструктурі, наголосивши на необхідності підтримки працівників, залучених до відновлювальних робіт.

"Укрзалізниця – це реально одна з основ України, нашої держави, нашого суспільства. Росія фактично щодня "полює" на залізницю, на всю її інфраструктуру, на локомотиви, вокзали і, найстрашніше, на звичайних наших людей", – написав Зеленський у дописі в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

За його словами, попри російські атаки держава та Укрзалізниця роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення пошкодженої інфраструктури, збереження сполучення між регіонами та пошуку нових форматів перевезень там, де ситуація особливо складна.

Водночас президент наголосив на необхідності передусім дбати про безпеку людей і підтримувати залізничників, безпосередньо залучених до відновлювальних робіт. "Є рішення Кабміну про щомісячні доплати для залізничників, які беруть участь у ліквідації наслідків російських ударів, і це важливо, і це справедливо", – зазначив він.

"Серед залізничників є чимало людей, якими по праву Україна пишається. З великою вдячністю саме таких людей ми сьогодні відзначаємо державними нагородами України. Дякую вам!" – написав глава держави.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Сергій Корецький у четвер проінформував про ухвалення урядом рішення про додаткові виплати по 30 тис. грн на місяць фахівцям, які відновлюють об'єкти енергетики, житлово-комунального господарства (ЖКГ) та залізниці після російських атак.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#уз #доплати #президент
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