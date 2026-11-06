Зеленський: Операція проти російських НПЗ триває – у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетики

Україна продовжує операцію проти російських нафтопереробних заводів у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських об'єктах енергетики", – написав він у дописі, поширеному в телеграм.

За словами Зеленського, під постійними російськими ударами перебувають українські електростанції, енергомережі, об'єкти теплового забезпечення та водопостачання, а також цивільна логістика. Для атак РФ застосовує ударні безпілотники Shahed і ракети.

Президент зазначив, що Росія не змінює характеру своєї агресивної активності, відмовилася від деескалаційних кроків, про які говорили міжнародні партнери, та розраховує на продовження ударів. У зв'язку з цим Україна визначила подальші кроки реагування.

Водночас Зеленський наголосив, що досвід гуманітарної операції в Олешках засвідчив: припинення бойових дій можливе, якщо відповідне рішення ухвалить очільник Кремля Володимир Путін. "Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано", – зазначив глава держави.

За його словами, мотивацію Росії до реальних переговорів мають створювати українські далекобійні санкції, мідлстрайки, а також тиск міжнародних партнерів на РФ через розв'язану нею війну. Зеленський подякував усім, хто долучається до цього тиску.