На підконтрольну територію повернулись ще 3 дітей з ТОТ Херсонщини, вже 246 з початку року – ОВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще тьрох неповнолітніх хлопців із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

"Хлопцям від 11 до 17 років. Серед них – 13-річний підліток, який пережив щоденний терор. Російські бойові дрони цілеспрямовано полювали на цивільних у його місті. Крім того, під загрозою позбавлення батьківських прав хлопця змусили відвідувати російську школу, де нав'язували ворожу пропаганду, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести", – написав Прокудін в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

"З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 246 дітей", – розповів очільник обладміністрації.

Прокудін повідомив, що повернення дітей відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine, а сама робота з повернення дітей триває в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

В кінці вересня керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляв, що в Україну в рамках ініціативи з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 тис 616 дітей, з них 673 повернулися у цьому році. Прокудін тоді повідомляв про 190 дітей, яких з початку року вдалося повернули лише з тимчасово окупованої частини Херсонської області.