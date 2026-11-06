Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На підконтрольну територію повернулись ще 3 дітей з ТОТ Херсонщини, вже 246 з початку року – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
На підконтрольну територію повернулись ще 3 дітей з ТОТ Херсонщини, вже 246 з початку року – ОВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще тьрох неповнолітніх хлопців із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

"Хлопцям від 11 до 17 років. Серед них – 13-річний підліток, який пережив щоденний терор. Російські бойові дрони цілеспрямовано полювали на цивільних у його місті. Крім того, під загрозою позбавлення батьківських прав хлопця змусили відвідувати російську школу, де нав'язували ворожу пропаганду, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести", – написав Прокудін в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

"З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 246 дітей", – розповів очільник обладміністрації.

Прокудін повідомив, що повернення дітей відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine, а сама робота з повернення дітей триває в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

В кінці вересня керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляв, що в Україну в рамках ініціативи з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 тис 616 дітей, з них 673 повернулися у цьому році. Прокудін тоді повідомляв про 190 дітей, яких з початку року вдалося повернули лише з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#херсонська #діти #тот
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, який є підозрюваним у справі "Карфаген", запевняє…

Читати
ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою для підозрюваного у справі "Карфаген" – заст…

Читати
ВАКС розпочав розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю СБУ Дуці

ВАКС розпочав розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю СБУ Дуці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в п'ятницю розпочав розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Депа…

Читати
Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація в столичному регіоні внаслідок масштабних обстрілів РФ залишається найскладнішою на цей час, повідомило Міністерство енергетики. "Найскла…

Читати