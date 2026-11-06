Кличко відкинув звинувачення в непідготовленості Києва до зими і заявив про намагання його позбутися

Мер Києва Віталій Кличко відповів президенту України Володимиру Зеленському, який пов'язав ситуацію з енергопостачанням в Києві з незадовільним виконанням на міському рівні рішень з підготовки до опалювального сезону, заявою про незадовільну ситуацію з енергопостачанням в інших регіонах через атаки РФ та що центральна влада нібито має намір його позбутися з посади міського голови.

"Чи в курсі президент щодо реальної ситуації з енергопостачанням в інших регіонах через постійні нищівні атаки ворога? А також про те, що в Україні – єдина енергосистема (взаємопов'язана, тобто). І коли її розносять по всій країні, не може десь сяяти, а десь Кличко все погасив… Мантра центральної влади, що Київ – найгірший, постійні маніпуляції, брехня – погана історія. Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада, фактично, нищить Київ", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

Він наголосив, що столиця розпочала опалювальний сезон ще 16 жовтня і звернувся до голови держави із запитанням, як вона "мала упередити російську спецоперацію проти української енергетики". "На яких нарадах і з ким обговорюють підготовку і зусилля Києва, не запрошуючи на них представників столичної влади?", – додав мер української столиці.

Кличко заявив, що такі звинувачення виглядають погано по відношенню до енергетиків, комунальників та інших фахівців, "які ризикуючи життям, під обстрілами, цілодобово роблять практично неможливе". "Може, варто нарешті припинити призначати винних – в ситуації, коли складно всім? Коли стоїть питання чи вистоїть країна. А вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців. А для висновків ще буде час", – резюмував він.

Як повідомлялося, Зеленський ситуацію з енергопостачанням в Києві пов'язав із незадовільним виконанням на міському рівні рішень з підготовки до опалювального сезону, а також повідомив про додаткові заходи щодо постачання обладнання та пришвидшення робіт з відновлення енергетичних об'єктів, зокрема, про залучення до цього певних можливостей Збройних сил України.

"Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, уряд України забезпечує додаткові заходи, які можуть допомогти. "Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанію – говорив про це з лідерами та компаніями під час візитів – щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання", – повідомив Зеленський.