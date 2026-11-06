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Події

Троє людей постраждали у Львові внаслідок масштабної ДТП за участю трамвая та ще п'яти транспортних засобів – поліція

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Троє людей постраждали у Львові внаслідок масштабної ДТП за участю трамвая та ще п'яти транспортних засобів – поліція
Фото: https://www.facebook.com/police.lviv.region

Троє людей дістали тілесних ушкоджень унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю трамвая та п'яти транспортних засобів, що сталася на вул. Гайдамацькій у Львові, повідомляє пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

За попередніми даними правоохоронців, ДТП сталася у п'ятницю, 6 листопада, близько 17:00. Спочатку зіткнулися трамвай під керуванням 61-річної водійки та автомобіль Ford Mondeo, за кермом якого перебував 25-річний чоловік.

"Після цього легковик у некерованому стані здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, а той за інерцією зіткнувся з пасажирським автобусом, яким керував 31-річний водій. Після цього автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 50-річний водій, а мікроавтобус за інерцією здійснив зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo, яким керував 60-річний водій", – зазначається в повідомленні відомства, поширеному у п'ятницю.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали водійка трамвая, водій автомобіля Ford та пасажир автобуса. Наразі правоохоронці уточнюють їхні дані та характер отриманих травм, наголосили у поліції.

"На місці працюють слідчо-оперативна група відділу поліції Nº1 Львівського районного управління поліції Nº1 та працівники Управління патрульної поліції у Львівській області. Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події", – повідомляє ГУНП у Львівській області.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#львів #дтп #постраждалі
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