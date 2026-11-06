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Буданов не очолюватиме делегацію на переговорах із США та РФ в Абу-Дабі, але буде в її складі – радник президента

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Буданов не очолюватиме делегацію на переговорах із США та РФ в Абу-Дабі, але буде в її складі – радник президента
Фото: Детектор Медіа

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на переговорах зі США та РФ, які 10-11 листопада відбудуться в Абу-Дабі.

"Ні, він не казав, що очолює делегацію. Він просто сказав, що буде там… Він поїде туди разом із делегацією. А не очолюватиме її", – сказав Литвин журналістам у п'ятницю.

За його словами, зараз всі учасники групи готуються до перемовин, і у п'ятницю було багато підготовчих розмов про це.

Як раніше повідомила CBS News із посиланням на коментар власного кореспондента Ейдана Стретча після розмови з Будановим, той нібито заявив, що очолить українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.

Буданов також повідомив, що не очікує значного поступу за результатами зустрічі, однак вважає прогресом сам факт згоди української та російської делегацій провести переговори віч-на-віч. "Ці переговори не є останніми, вони не є остаточними. Усе, про що ми говоритимемо, – це досягнення готовності до припинення війни, що триває. Чого ми досягнемо? Утримуюся від відповіді. Побачимо за кілька днів", – сказав він.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

Російську делегацію на тристоронніх переговорах між США, Україною та РФ в Абу-Дабі очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

На попередніх тристоронніх перемовинах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі у січні та лютому 2026 року українську делегацію очолював та той час секретар Ради національної безпеки та оборони, а нині голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сша #переговори #абудабі #рф
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