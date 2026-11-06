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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак по шести районах поранені троє людей

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Троє людей дістали поранень унаслідок російських атак по шести районах Дніпропетровської області, де протягом дня зафіксували понад 50 ударів безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, на Нікопольщині пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, магазин і автомобіль. "Поранень дістали жінки 64, 76 років і 38-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно", – наголосив очільник ОВА у телеграмі.

Також пошкоджень зазнали інфраструктура, спортивний комплекс, заклад освіти, складські приміщення та приватні будинки в інших громадах області.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #дніпропетровська #атаки
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