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Зеленський обговорив із лідерами країн NB8 підготовку до зустрічі в Абу-Дабі та українські пропозиції щодо її можливих результатів

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із лідерами країн Північної Європи та Балтії (NB8) підготовку до запланованої на наступний тиждень тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі та українські пропозиції щодо можливих результатів переговорів, які вже передали американській стороні.

"Вважаємо, що треба зробити зустріч в Еміратах результативною, і наші пропозиції щодо реальних потенційних результатів ми передали Американській стороні", – зазначив Зеленський у дописі в соціальній мережі Facebook у п'ятницю за підсумками розмови.

За його словами, підготовка до тристоронньої зустрічі передбачала низку контактів, зокрема зустріч у Брюсселі за участю НАТО та європейських партнерів, його переговори з представниками президента США, а також постійну комунікацію переговорних команд.

Окремо учасники розмови погодилися, що питання безпеки Європи мають обговорюватися за участю європейських країн, які однаково заслуговують на гарантовану безпеку.

"Поінформував про потреби перед цією зимою: енергетика і, звісно, ППО. Дякую за готовність допомагати. Продовжимо координацію та детальне узгодження спільних сильних позицій", – наголосив глава держави.

Президент подякував лідерам країн NB8 за підтримку України та готовність допомагати, наголосивши на спільному баченні принципових питань і необхідності подальшої координації та узгодження позицій.

У розмові взяли участь прем'єр-міністри Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також президенти Фінляндії та Литви.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #розмова #nb8
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