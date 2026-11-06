Рішення США припинити військову допомогу свідчить про зміцнення позицій Ізраїлю – канцелярія Нетаньягу

Відмова Вашингтона від військової допомоги Ізраїлю свідчить про те, що ізраїльська економіка здатна самостійно забезпечити потреби країни, заявили в канцелярії ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу в п'ятницю.

"Військова допомога США Ізраїлю завжди була результатом взаємовигідної угоди. Ізраїль використовував її для самооборони, для боротьби з ворогами Америки й Заходу. Сьогодні Ізраїль має сильну та стабільну економіку. Рішення прем'єра Нетаньягу й президента США Дональда Трампа перейти від допомоги до партнерства свідчить про силу та розвиненість наших відносин, вміння адаптуватися й зберігати стабільність", – наводить The Times of Israel заяву влади.

У вівторок в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що Вашингтон за домовленістю з Нетаньягу з кінця цього року припиняє передачу Ізраїлю фінансових коштів на оборону. Трамп наголосив, що Ізраїль більше не потребує такої американської допомоги. Він уточнив, що, тим не менш, Ізраїль може продовжувати закуповувати озброєння в США.

Ізраїль отримував щороку приблизно $3,8 млрд. Водночас термін дії нинішнього меморандуму між США та Ізраїлем щодо допомоги закінчується у вересні 2028 року.

За даними ізраїльських медіа, заява Трампа стала несподіванкою для Міноборони та Мінфіну Ізраїлю. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що не знав про такі домовленості Нетаньягу і Трампа. "Проблема американської допомоги мене дуже турбує. Дуже", – наводить The Times of Israel його слова.

У свою чергу голова опозиційної партії "Яшар!", яка посіла друге місце на парламентських виборах в Ізраїлі, Гаді Айзенкот у вівторок зажадав відставки Нетаньягу після того, як Трамп оголосив про плани до кінця 2026 року припинити військову допомогу Ізраїлю.

The Times of Israel нагадує, що США зобов'язалися надавати мільярди доларів військової допомоги як Ізраїлю, так і Єгипту після укладення Єгипетсько-ізраїльського мирного договору 1979 року. Водночас, за підрахунками американської Ради з міжнародних відносин, Ізраїль з моменту заснування в 1948 році отримав від США понад $300 млрд з урахуванням інфляції.

Однак наприкінці жовтня Нетаньягу припустив, що в якийсь момент "десятки мільярдів доларів допомоги для військового міністерства" перестануть надходити. "Це тому, що Америка змінилася. Не тому, що Ізраїль змінився. Усе скінчилося або скінчиться, це лише питання часу", – сказав прем'єр.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/netanyahus-office-doesnt-deny-trumps-announcement-of-imminent-halt-to-us-military-aid/