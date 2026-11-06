Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рішення США припинити військову допомогу свідчить про зміцнення позицій Ізраїлю – канцелярія Нетаньягу

2 хв читати
Додати як джерело
Рішення США припинити військову допомогу свідчить про зміцнення позицій Ізраїлю – канцелярія Нетаньягу

Відмова Вашингтона від військової допомоги Ізраїлю свідчить про те, що ізраїльська економіка здатна самостійно забезпечити потреби країни, заявили в канцелярії ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу в п'ятницю.

"Військова допомога США Ізраїлю завжди була результатом взаємовигідної угоди. Ізраїль використовував її для самооборони, для боротьби з ворогами Америки й Заходу. Сьогодні Ізраїль має сильну та стабільну економіку. Рішення прем'єра Нетаньягу й президента США Дональда Трампа перейти від допомоги до партнерства свідчить про силу та розвиненість наших відносин, вміння адаптуватися й зберігати стабільність", – наводить The Times of Israel заяву влади.

У вівторок в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що Вашингтон за домовленістю з Нетаньягу з кінця цього року припиняє передачу Ізраїлю фінансових коштів на оборону. Трамп наголосив, що Ізраїль більше не потребує такої американської допомоги. Він уточнив, що, тим не менш, Ізраїль може продовжувати закуповувати озброєння в США.

Ізраїль отримував щороку приблизно $3,8 млрд. Водночас термін дії нинішнього меморандуму між США та Ізраїлем щодо допомоги закінчується у вересні 2028 року.

За даними ізраїльських медіа, заява Трампа стала несподіванкою для Міноборони та Мінфіну Ізраїлю. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що не знав про такі домовленості Нетаньягу і Трампа. "Проблема американської допомоги мене дуже турбує. Дуже", – наводить The Times of Israel його слова.

У свою чергу голова опозиційної партії "Яшар!", яка посіла друге місце на парламентських виборах в Ізраїлі, Гаді Айзенкот у вівторок зажадав відставки Нетаньягу після того, як Трамп оголосив про плани до кінця 2026 року припинити військову допомогу Ізраїлю.

The Times of Israel нагадує, що США зобов'язалися надавати мільярди доларів військової допомоги як Ізраїлю, так і Єгипту після укладення Єгипетсько-ізраїльського мирного договору 1979 року. Водночас, за підрахунками американської Ради з міжнародних відносин, Ізраїль з моменту заснування в 1948 році отримав від США понад $300 млрд з урахуванням інфляції.

Однак наприкінці жовтня Нетаньягу припустив, що в якийсь момент "десятки мільярдів доларів допомоги для військового міністерства" перестануть надходити. "Це тому, що Америка змінилася. Не тому, що Ізраїль змінився. Усе скінчилося або скінчиться, це лише питання часу", – сказав прем'єр.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/netanyahus-office-doesnt-deny-trumps-announcement-of-imminent-halt-to-us-military-aid/

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#допомога #ізраїль #реакція #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Операція проти російських НПЗ триває – у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетики

Зеленський: Операція проти російських НПЗ триває – у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетики

Україна продовжує операцію проти російських нафтопереробних заводів у відповідь на удари РФ по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, пові…

Читати
Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, який є підозрюваним у справі "Карфаген", запевняє…

Читати
ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою для підозрюваного у справі "Карфаген" – заст…

Читати
ВАКС розпочав розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю СБУ Дуці

ВАКС розпочав розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю СБУ Дуці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в п'ятницю розпочав розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Депа…

Читати
Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація зі світлом найскладніша в Києві та області, масштабні аварійні відключення ще в трьох областях – Міненерго та "Укренерго"

Ситуація в столичному регіоні внаслідок масштабних обстрілів РФ залишається найскладнішою на цей час, повідомило Міністерство енергетики. "Найскла…

Читати