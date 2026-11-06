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Сибіга: Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі та очікує відповідної позиції від РФ

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Сибіга: Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі та очікує відповідної позиції від РФ
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна серйозно ставиться до майбутньої трьохсторонньої зустрічі в Абу-Дабі, пріоритетами для Києва є гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир'я, повернення дітей, обміни полонених.

"Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі. Наші пріоритети – гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир'я, повернення дітей, обміни полонених. Такої ж серйозності чекаємо від Росії", – сказав Сибіга на пресконференції у Варшаві у п'ятницю.

Втім, як наголосив міністр, поки Москва на мирні зусилля відповідає терором: ударами по енергетиці майже щогодини, вбивствами цивільних, посиленням тиску на фронті.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#переговори #мир
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