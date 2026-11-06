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ВАКС відмовив прокурору САП у відводі судді, який розглядає клопотання з обрання запобіжного заходу генералу СБУ Дуці, засідання продовжується

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ВАКС відмовив прокурору САП у відводі судді, який розглядає клопотання з обрання запобіжного заходу генералу СБУ Дуці, засідання продовжується
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у відводі слідчого судді, який розглядає клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, підозрюваному у справі "Карфаген".

"В задоволені заяви прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Карася про відвід слідчого судді Вищого антикорупційного суду Воронька… відмовити", – йдеться в ухвалі ВАКС.

Раніше слідчий суддя Воронько за клопотанням сторони захисту вирішив проводити частину розгляду у закритому режимі, частину – у відкритому. У зв'язку із цим прокурор САП і заявив відвід слідчому судді.

Наразі суд відновив засідання. Сторона захисту просить надати їм матеріали, зокрема, оригінали протоколів слідчих дій.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#вакс #відмова #дука
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