Буданов очолить українську делегацію на переговорах із США та РФ в Абу-Дабі наступного тижня – ЗМІ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на переговорах зі США та РФ, які 10-11 листопада відбудуться в Абу-Дабі, повідомляє CBS News із посиланням на коментар власного кореспондента Ейдана Стретча після розмови з Будановим.

За словами Стретча, Буданов повідомив, що не очікує значного поступу за результатами зустрічі, однак вважає прогресом сам факт згоди української та російської делегацій провести переговори віч-на-віч.

"Ці переговори не є останніми, вони не є остаточними. Усе, про що ми говоритимемо, – це досягнення готовності до припинення війни, що триває. Чого ми досягнемо? Утримуюся від відповіді. Побачимо за кілька днів", – сказав Буданов в інтерв'ю CBS News.

Як зазначив кореспондент, Буданов також звернув увагу на військовий досвід учасників переговорів з українського та російського боків, який може допомогти їм знайти спільну мову та досягти поступу в окремих технічних аспектах можливого припинення вогню.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.