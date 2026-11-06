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В Оболонському районі Києва під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі виявили тіло людини – ДСНС

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Тіло людини без ознак життя виявили рятувальники під час ліквідації пожежі на третьому поверсі триповерхової нежитлової будівлі на вул. Пріорській в Оболонському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві в телеграмі, повідомлення про пожежу надійшло 6 листопада о 16:39. Вогонь охопив площу 20 кв. м, пожежу ліквідували о 17:29.

"06 листопада о 16:39 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пріорській. Загоряння виникло на третьому поверсі триповерхової нежитлової будівлі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло людини без ознак життя", – інформують у відомстві в п'ятницю.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #загиблий #пожежа
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