Копійка призначений ректором КНУ ім. Шевченка

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Валерія Копійку, повідомив сам новопризначений ректор.

"Наказ підписано. З понеділка я офіційно приступаю до обов'язків ректора нашого університету… Попереду багато роботи. Концепцію розвитку університету, яку ми напрацювали разом на зустрічах з вами, тепер втілюватимемо крок за кроком. Час нелегкий. Але важкі часи дають нам шанс стати сильнішими і кращими, ніж ми були", – написав Копійка в мережі Facebook.

Нового ректора призначено наказом міністра освіти строком на п'ять років з 9 листопада 2026 року по 8 листопада 2031 року.

Копійка переміг на виборах ректора, які відбулися 27 жовтня. За нього віддали голоси 51,74% виборців.

Копійка народився 5 березня 1962 року в Києві. У 1984 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Шевченка та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

У 1984-1986 рр. працював військовим перекладачем у Республіці Конго, в 1986-1988 рр. – референтом Товариства "Знання" у Києві, у 1988-1990 рр. навчався в аспірантурі Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка.

З 1990 року працював асистентом, з 1991 року – доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ, а з 1997 р. – директором Центру європейської документації ЄС при Інституті міжнародних відносин.

У 2007-2008 рр. – заступник директора з навчальної роботи Інституту міжнародних відносин КНУ, з 2009 р. – директор Інституту, а з 2021 р. – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

З квітня по вересень 2026 року був в.о. ректора КНУ ім. Шевченка. У вересні обраний головою Вченої ради університету.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори були заплановані на 27 травня 2026 року. Натомість 11 травня Міносвіти перенесло вибори на 27 жовтня.

Колишнього ректора КНУ Володимира Бугрова не допустили до виборів після того як Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.