Окупанти скинули КАБи на Суми, відомо про трьох постраждалих

Троє жителів Сум отримали травми внаслідок авіабомбардування міста російськими окупантами, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в п'ятницю.

"Суми. Росіяни завдали чергового удару керованими авіабомбами по місту. Попередньо, ворог спрямував шість КАБів по території Сумської громади. Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. Під ударом – житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі відомо про трьох постраждалих", – написав Григоров у Телеграм.

За його словами, одна жінка отримала важкі травми. Про масштаби руйнувань очільник обладміністрації не уточнив.

"Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють відповідні служби. Триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків ударів. Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються", – додав Григоров.

Як повідомлялося, 4 листопада у Путивльській громаді Сумської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок, загинула 69-річна жінка. 1 листопада окупанти атакували безпілотниками Глухівську громаду Сумської області, внаслідок ударів загинула 70-річна жінка та дістали поранення п'ятеро мирних жителів. 30 жовтня унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на цивільне підприємство у Шосткинській громаді Сумської області загинула 43-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранень.

Про атаку Сумської громади повідомлялося 18 жовтня. Унаслідок атаки російського дрона тоді в одному зі старостатів громади загинув чоловік. За словами Григорова, росіяни спрямовують значну кількість дронів на Суми та інші населені пункти громади, особливу небезпеку становлять FPV-дрони на оптоволокні, які складно вчасно виявити.