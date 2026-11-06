Генерал СБУ Дука на засіданні ВАКС: Готовий сприяти слідству, за кордон не втечу, 100 млн грн застави сплатити не зможу

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, який є підозрюваним у справі "Карфаген", запевняє, що готовий сприяти слідству, що не чинив перешкод слідчим діям Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також зазначає, що не має 100 млн грн застави, які прокуратура просить для нього у якості альтернативи триманню під вартою.

"Я готовий надавати будь-яке сприяння слідству, допитуйте мене, показуйте, а я буду відстоювати свою правоту. Я 26 років служу… я не збираюся тікати за кордони. Мені не потрібна застава в 100 млн грн, ви знаєте, що я її не можу сплатити. Оберіть тоді мені безальтернативно. Для мене 100 млн – це безальтернативна застава", – сказав він на судовому засіданні ВАКС у п'ятницю.

Дука назвав безпідставними матеріали підозри. За його словами, матеріали щодо детективів НАБУ безпосередньо збирав його підлеглий. "За те, що заходили із обшуками рік тому, за те, що є інші матеріали щодо співробітників НАБУ, і з незрозумілих політичних причин їм не дається хід. Корупційні злочини", – пояснив він підозру антикорупційних органів на свою адресу.

Він також заперечив слова керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова щодо протидії слідчим діям, зазначивши, що співробітники НАБУ о 5.20 ранку намагалися перелізти через паркан будинку, де він проживає.

"Спрацювали система "Периметр". Я вже довгий час охоронювана особа, мене охороняють співробітники "Альфи". Вони почали попереджати, що цього не можна роботи. Десь через годину з’ясувалося, що це співробітники НАБУ… Абакумов розповідає, що він нібито показував посвідчення, де і кому він показував? На хвіртці є зв’язок з домом – якби зателефонували і сказали, що це НАБУ і прийшли з ухвалою – я би їх впустив", – розказав Дука. Від додав, що не може зняту команду для "Альфи", це може зробити тільки керівник СБУ.

Також генерал СБУ стверджує, що голову Національного банку України Андрія Пишного викликали в четвер в НАБУ і сказали "не пропускати заставу".

"Спитайте у Пишного – був він учора в НАБУ? Йому поставили задачу. І ви побачите, що буде із заставою, якщо мені визначать. Банки просто не будуть пропускати", – зазначив він.

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко