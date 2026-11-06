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САП проситиме про тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн для генерала СБУ Дуки – прокурор

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САП проситиме про тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн для генерала СБУ Дуки – прокурор
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд (САП) про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, який є підозрюваним у справі "Карфаген" Вищим антикорупційним судом (ВАКС) у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 100 млн грн.

"Ми звернулися щодо тримання під вартою з альтернативою застави у 100 мільйонів гривень", – сказав журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#вакс #застава #дука
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