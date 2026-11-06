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На Південному мосту в Києві збільшили кількість смуг для руху з лівого на правий берег – КМДА

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Кількість смуг для руху транспорту з лівого на правий берег столиці збільшено до двох, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у п'ятницю.

Відтепер на Південному мосту в цьому напрямку рух здійснюється двома смугами замість однієї. Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

"У напрямку з правого на лівий берег рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними. Просимо водіїв враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів", – наголошують в пресслужбі відомства.

Як повідомлялося, 30 жовтня на Південному мосту відкрили для руху одну смугу в напрямку з лівого на правий берег столиці. Проїзд тоді дозволили транспортним засобам вагою до 10 тонн.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #південний #міст
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