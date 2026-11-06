На Київщині внаслідок атаки РФ травмовано чоловіка, пошкоджено складський комплекс і житловий будинок – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано 22-річного чоловіка, а також пошкоджено складський комплекс у Броварському районі та приватний житловий будинок у Бучанському районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Він отримав травми обличчя та носа. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", – написав Ткаченко в телеграм-каналі у п'ятницю, коментуючи стан потерпілого.

За його словами, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено приміщення складського комплексу, а в Бучанському – покрівлю приватного житлового будинку. На місці виникла пожежа, яку оперативно локалізували.