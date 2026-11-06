Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової бригади майже 2,7 тис. БпЛА та 12 наземних роботизованих комплексів – мер

Київська громада передала військовослужбовцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади майже 2,7 тис. безпілотників різних типів та 12 наземних роботизованих комплексів, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади поїхали ще майже 2700 БпЛА різних типів", – написав Кличко в дописі, поширеному в телеграмі.

За його словами, передана допомога включає 2,2 тис. FPV-дронів, 450 розвідувальних безпілотників Mavic 3 Pro та Matrice 4, 28 літаків-камікадзе, 10 БпЛА літакового типу та два комплекси ударних бомберів. Крім того, військовим передали 12 наземних роботизованих комплексів.

"Нагадаю, вчора Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьоріч спрямовуємо на підтримку захисників уже 6 млрд грн", – наголосив міський голова у п'ятницю.

Загалом від початку 2026 року столична громада передала військовим різних бригад понад 65 тис. безпілотників різних типів, зазначив Кличко.