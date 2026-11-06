Словаччина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і стала її 53-м членом

Словаччина стала 53-м членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, приєднавшись до неї після Боснії і Герцеговини, яка влітку стала її 50-м членом, Нової Зеландії та Гондурасу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

В пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, зазначається, що від 2024 року Словаччина вже взаємодіяла з Коаліцією у статусі спостерігача, зокрема поточного 2026 року брала участь у зустрічі високого рівня в Брюсселі та в міжнародній конференції "Шляхи до миру" (Pathways to Peace) у Торонто. Крім того, Словаччина, її державні установи, регіональна влада та громадські організації підтримували програми оздоровлення та реабілітації українських дітей, постраждалих від війни.

"Словацька Республіка протягом тривалого часу послідовно виступає за дотримання міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, та захист цивільного населення. Діти належать до найбільш вразливих жертв війни, і їхній захист має бути нашим спільним пріоритетом", – зазначив міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрай Бланар.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словаччині та Бланару за рішення про приєднання. "Ми не можемо допустити, щоб українські діти продовжували втрачати своє дитинство в очікуванні завершення війни. Їхнє повернення має бути невід'ємною частиною всіх зусиль із досягнення справедливого миру і за жодних обставин не повинно стати предметом торгу. Усі причетні до цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Разом із партнерами продовжимо працювати, доки кожна українська дитина не повернеться в Україну", – сказав він.

Керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов наголосив на важливості практичної співпраці зі Словаччиною. "Кожна країна, яка приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, посилює спільні зусилля: більше дипломатичних каналів, сильніший тиск на Росію, більше інструментів для повернення дітей, їхньої реабілітації та реінтеграції. Тепер серед них і Словаччина. Кожна українська дитина має повернутися додому", – сказав він.

За даними Міністерства юстиції України, офіційно підтверджений 20 тис 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей. За оцінкою експертів Московського механізму ОБСЄ, понад мільйон українських дітей перебувають під контролем Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Завдяки зусиллям у межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 тис 790 дітей.