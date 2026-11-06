Клопотання з обрання запобіжного заходу генералу СБУ Дуці по суті ще не розглядалося, наразі вирішується питання про відвід судді

Клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, який є підозрюваним у справі "Карфаген" Вищим антикорупційним судом (ВАКС) по суті ще не розглядалося, наразі вирішується питання відводу судді, про яке заявила сторона обвинувачення, пояснили у ВАКС.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу як таке ще не розглядалося, наразі розглядається клопотання прокурора про відвід судді", – уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

Раніше Центр протидії корупції" повідомив, що засідання ВАКС у п'ятницю з обрання запобіжного заходу частково проходить у закритому режимі, на чому наполягала сторона захисту.

Прокурор САП Микола Карась в коментарі журналістам пояснив, що не бачить підстав для закритого засідання, тому заявив клопотання про відвід слідчому судді.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що детективи Національного антикорупційного бюро України 4 листопада, затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерала Сергія Дуку.

Того ж дня пресслужба СБУ повідомила, що очільник Служби безпеки Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген".

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Абакумов у програмі "УП. чат", відео якого розміщено на ютюб-каналі "Української правди" повідомив, що проведенню слідчої дії у генерала СБУ, який наразі є підозрюваним у справі "Карфаген", перешкоджали озброєні бійці спецпідрозділу "Альфа", сам генерал нищив телефони і, можливо інші докази, поки відбувалися дії, направлені на недопущення обшуків.

За даними із відкритих джерел, "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром" Єгор Буркін, відомий також як Єгор Левченко, громадянин РФ та України, перебуває в розшуку в Україні з 2019 року, проти нього запроваджено персональні санкції

"Хімпром" – транснаціональне злочинне угруповання, займається виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, організацією роботи шахрайських колцентрів.

Андрій Осіпов, "Кримінал" є ключовою фігурою у нових матеріалах операції "Карфаген". За словами прокурора САП Миколи Карася, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року по іншій справі.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС обрав безальтернативне тримання під вартою), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).