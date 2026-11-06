Сибіга у Варшаві обговорив низку питань із Сікорським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Варшаві зустріч із польським колегою Радославом Сікорським напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Ради держав Балтійського моря за участю України та ЄС, зокрема обговорили двосторонні відносини та дипломатичні зусилля для досягнення миру.

"Обговорили двосторонні відносини та домовилися продовжувати активну спільну роботу над їх нормалізацією та вирішенням усіх неврегульованих питань шляхом конструктивного діалогу. Робота з ексгумацій триватиме", – наводить слова Сибіги пресслужба українського МЗС.

Окрему увагу міністри приділили вступу України до ЄС. Сибіга наголосив на важливості відкриття двох переговорних кластерів, що залишилися, до кінця цього року та подякував Польщі за підтримку в цьому питанні.

Очільник української дипломатії наголосив, що принципове лідерство Польщі та її реалістичний підхід зміцнюють Європу та наближають справедливий і тривалий мир.

"Також підкреслив важливу роль Польщі як надійного союзника України та ключового логістичного хабу. Ми вдячні Польщі за її підтримку. Поінформував Радека про останні події у війні Росії проти України та наші дипломатичні зусилля для досягнення миру. Ми скоординували позиції напередодні зустрічі в Абу-Дабі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністри зосередилися на зміцненні оборонних спроможностей України, зокрема протиповітряної та протиракетної оборони, а також на розвитку співпраці у сфері дронів.

"Продовження військової допомоги залишається критично важливим, оскільки Росія посилює атаки на українські міста, людей та цивільну інфраструктуру. Також обговорили шляхи посилення тиску на агресора", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в п'ятницю, 6 лютого, перебуватиме з візитом у Варшаві, де візьме участь у міністерському засіданні Ради держав Балтійського моря (РДБМ).