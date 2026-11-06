ВАКС узяв під варту без альтернативи застави фігуранта "Карфагену" – поліцейського Київщини Дем'янчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою для підозрюваного у справі "Карфаген" – заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Київській області Олександра Дем'янчука.

"Стосовно нього вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", – сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась журналістам в п'ятницю в Києві, відповідаючи на питання, чи обрано вже запобіжний захід поліцейському Київщини, який також фігурує у справі.

САП згодом в телеграм-каналі повідомив, що слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 січня 2027 року включно, без визначення розміру застави заступнику начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції України в Київській області.

"Відповідно до матеріалів судової справи особі повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, пособництві у катуванні, вчиненому представником держави, а також пособництві у виготовленні та збуті підроблених грошей (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України)", – уточнюється в повідомленні антикорупційної прокуратури.