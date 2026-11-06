Засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу генералу СБУ Дуці частково закрите, прокурор просить про відвід судді – ЦПК

Засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у п'ятницю з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, який є підозрюваним у справі "Карфаген", частково проходить у закритому режимі, повідомляє "Центр протидії корупції".

"Зараз триває закрита частина, тому вимкнули трансляцію, яка йшла на екрані у сусідньому залі", – йдеться в повідомленні ЦПК в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, раніше захист Дуки подав клопотання про проведення закритого засідання, в той час як прокурор САП заявив, що не бачить підстав для закритого засідання.

"Суддя вирішив, що виступ прокурора та дослідження доказів відбудуться в закритому режимі, а виступи захисту будуть частково відкритими. Закрита частина вже розпочалася. Журналістам вимкнули трансляцію засідання в сусідній залі", – уточнює видання "Радіо Свобода".

Трохи пізніше ЦПК повідомило, що прокурор САП заявив відвід слідчому судді ВАКС у зв'язку із тим, що частина розгляду клопотання буде проходити у закритому режимі.

"Прокурор САП Микола Карась заявив, що захист генерала СБУ Сергія Дуки намагається затягнути засідання, щоб суд не встиг обрати запобіжку", – уточнили в ЦПК.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що детективи Національного антикорупційного бюро України 4 листопада, затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерала Сергія Дуку.

Того ж дня пресслужба СБУ повідомила, що очільник Служби безпеки Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген".

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Абакумов у програмі "УП. чат", відео якого розміщено на ютюб-каналі "Української правди" повідомив, що проведенню слідчої дії у генерала СБУ, який наразі є підозрюваним у справі "Карфаген", перешкоджали озброєні бійці спецпідрозділу "Альфа", сам генерал нищив телефони і, можливо інші докази, поки відбувалися дії, направлені на недопущення обшуків.

За даними із відкритих джерел, "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром" Єгор Буркін, відомий також як Єгор Левченко, громадянин РФ та України, перебуває в розшуку в Україні з 2019 року, проти нього запроваджено персональні санкції

"Хімпром" – транснаціональне злочинне угруповання, займається виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, організацією роботи шахрайських колцентрів.

Андрій Осіпов, "Кримінал" є ключовою фігурою у нових матеріалах операції "Карфаген". За словами прокурора САП Миколи Карася, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року по іншій справі.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).