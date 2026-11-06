В Києві з весни працює енергетичний штаб, але без захисту ключових об'єктів системами ППО стабільна робота неможлива, – Кличко

Київська влада з весни працює над забезпеченням функціонування міста, незважаючи на те, що План стійкості для столиці не затверджувався пів року, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зазначу: ще з весни у нас працює енергетичний штаб із життєзабезпечення міста. До нього столиця залучила експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Не про все можемо публічно говорити. Але повторю головне, що говорять усі експерти. При такій інтенсивності атак ворога без захисту ключових об'єктів системами ППО – відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об'єктів під великим питанням!" – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що в ситуаціях, коли противник завдає одночасно кілька ударів, жодні захисні споруди з цим не впораються.