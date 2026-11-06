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Зеленський після наради щодо ударів РФ по енергетиці: Найгірша ситуація – в Києві

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Зеленський після наради щодо ударів РФ по енергетиці: Найгірша ситуація – в Києві
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ситуацію з енергопостачанням в Києві пов'язав із незадовільним виконанням на міському рівні рішень з підготовки до опалювального сезону; повідомив про додаткові заходи щодо постачання обладнання та пришвидшення робіт з відновлення енергетичних об'єктів, зокрема, про залучення до цього певних можливостей Збройних сил України.

"Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, уряд України забезпечує додаткові заходи, які можуть допомогти. "Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанію – говорив про це з лідерами та компаніями під час візитів – щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання", – повідомив Зеленський.

"Були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення", – наголосив президент.

За його словами, прем'єр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам об'єктів водопідготовки та водопостачання.

"Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергооб'єктів", – зазначив Зеленський.

"Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття "шахедів" бойової авіації, груп прикриття об'єктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп. Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення прем'єр-міністру України по комунікації з країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності", – додав президент.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удари #енергетики #зеленський
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