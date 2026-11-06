Україна потребує Концепції безпеки цивільного населення під час бойових дій – експерт

Україна потребує Концепції безпеки цивільного населення, одним із принципів якої має бути зменшення ризиків шляхом уникнення концентрації людей, вважає експерт з питань безпеки, будівельник з 35-річним досвідом цивільного і військового будівництва та лідер групи експертів Safety Shelters Сергій Распутний.

"Безпека - це комплекс заходів інженерного, військового, організаційного та освітнього характеру. Будівництво підземних шкіл і дитсадків - дуже складне питання, і розглядати його фрагментарно поза межами загальної системи безпеки - це наражатися на небезпеку. Я вже другий рік поспіль використовую будь-який публічний захід для того, щоб наголосити, що нам потрібна Концепція безпеки цивільного населення під час бойових дій", – прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна" трагедію у селищі Комишуваха.

За його словами, досягти абсолютної безпеки неможливо, при цьому будь-яка концентрація людей, особливо на регулярній основі, стає приманкою та з великою вірогідністю буде атакована.

"Це було доведено Маріупольським драмтеатром, який також атакували КАБами великої потужності. Зараз зі школою у Комишувасі історія повторилася. Дев'ять КАБів 3000 з бойовою частиною 1200-1400 кг - це дуже потужна атака. Слід зазначити, що ці КАБи існують у фугасному виконанні. Проти такого типу озброєння дуже важко захистити навіть спеціальні фортифікаційні споруди. Під час атак Лондона в Другій світовій війні було вражено станцію метро, що розташовувалась на глибині близько 8 метрів", – навів він приклади.

Він також звернув увагу, що уражена школа була збудована за типовим проєктом, який був отриманий безкоштовно від іноземних донорів. Як писало раніше агентство, навесні 2024 року Міністерство освіти і науки України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Buffet Foundation розробили проєктно-кошторисну документацію повторного використання для побудови нових укриттів у дитячих садках і школах, на основі яких пізніше і будувались підземні освітні заклади.

"Питання перше: хто експертував і верифікував цей проєкт і рішення його втілювати та використовувати як типовий у прифронтових містах? Питання друге: які іноземні країни мають досвід більший, ніж ми, у веденні бойових дій у сучасній війні? Єдина країна, що має подібний досвід та з експертами якої ми можемо говорити "однією мовою", - це Ізраїль", – зазначив експерт.

Згідно з ізраїльською системою безпеки, під час гарячих фаз конфліктів, з тим, щоб уникнути концентрації, особливо дітей, які найбільш польована мішень, дітей до шкіл та дитсадків не водять.

"Україна потребує Концепції безпеки цивільного населення під час бойових дій. В її рамках будь-яке рішення має бути прораховане, зважене, обговорене і далі має ретельно виконуватись всіма учасниками", – наголосив він.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі у селищі Комишуваха (Запорізька обл.), де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю. Кількість загиблих станом на 6 листопада зросла до 53 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.