Адвокат Найєм: Обшук у співробітника ГУР завершено, його не будуть затримувати, підозри немає

Адвокат Масі Найєм повідомив про завершення обшуку Службою безпеки України у співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України та те, що його не будуть затримувати.

"Обшук у співробітника ГУР МО України завершено. З військовослужбовця зняли кайданки. Його не будуть затримувати, також немає підозри. Під час обшуку вилучили електронні пристрої, на яких, зокрема, зберігається інформація службового характеру. Також йому вручили повістку про виклик на допит", – написав адвокат у Facebook.

За словами Найєма, на початку проведення обшуку на адресу військовослужбовця лунали погрози застосування фізичного насильства.

"Ми продовжуємо здійснювати захист клієнта та наполягатимемо на дотриманні його процесуальних прав і вимог закону", – резюмував він.

Як повідомлялося, уранці 6 листопада адвокат Масі Найєм повідомив про обшук у співробітника ГУР, який, за його словами, проводила СБУ в межах так званої справи Монако. Найєм заявив, що прибув на місце як адвокат військовослужбовця, та стверджував, що співробітники СБУ вибили двері й повалили його клієнта на землю.

Пізніше СБУ підтвердила проведення слідчих дій у Києві в межах кримінального провадження щодо подій, які сталися влітку 2026 року в Князівстві Монако. До розслідування залучена Національна поліція, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна", що в одного зі співробітників відомства відбуваються обшуки. На місце також прибув адвокат.

В ГУР наголосили, що відомство готове сприяти процесу неупередженого розслідування, аби встановити всі обставини в межах чинного законодавства.

Водночас співрозмовник в ГУР зазначив, що відповідно за частини другої статті 35 Закону України "Про розвідку" будь-які слідчі дії щодо чинного співробітника спецслужби повинні відбуватися з відома та виключно у присутності уповноважених представників розвідувального органу. Відповідна норма, на жаль, не була дотримана, додав він.