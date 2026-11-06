ВАКС у справі "Мідас" випустив із СІЗО ексрадника Галущенка під цілодобовий домашній арешт – ЦПК

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнив клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) про зміну запобіжного заходу та застосував до ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка цілодобовий домашній арешт, випустивши його з під варти, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

"Слідчий суддя Вищого антикорсуду Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу та застосував до ексрадника міністра енергетики Галущенка Ігоря Миронюка цілодобовий домашній арешт, випустивши його з під варти", – йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграмі.

За даними ЦПК, підставою стало закінчення строків досудового розслідування і перебування Миронюка під вартою майже 1 рік. Наразі Миронюк повинен, серед іншого, не відлучатися з Києва, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, Миронюк є одним із ключових фігурантів операції "Мідас". Він був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка. Зокрема, він ймовірно отримував кошти від іншого підозрюваного Басова та передавав їх у бекофіс, який був розміщений у квартирі Андрія Деркача.

НАБУ та САП 4 листопада, завершили розслідування у цій справі та відкрили захисту для ознайомлення матеріали.

Як повідомляє ЦПК, Апеляційна палата ВАКС 5 листопада збільшила розмір застави з 10 млн грн до 25 млн грн для дружини іншого підозрюваного Ігоря "Рьошика" Фурсенка. Олександру Фурсенко НАБУ і САП підозрюють в легалізації грошових коштів. Це вперше в межах справи "Мідас" щодо неї було оприлюднена відповідна інформація.