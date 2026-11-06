ВАКС розпочав розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю СБУ Дуці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в п'ятницю розпочав розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, який є підозрюваним у справі "Карфаген".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", представники ЗМІ знаходяться в іншому залі судових засідань із урахуванням безпекових заходів, зокрема.

Наразі суд розглядає процедурні моменти, не пов'язані із розглядом клопотання по суті. Питання щодо можливості трансляції засідання також ще не вирішене.

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко