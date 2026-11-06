Прокуратура спростувала інформацію КМДА щодо обшуків у приміщеннях КП "Київтеплоенерго"

Київська міська прокуратура спростувала інформацію, поширену пресслужбою Київської міської державної адміністрації щодо обшуків у приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та вилучень документів за проєктами Плану стійкості Києва, назвавши її такою, що не відповідає дійсності.

"Інформуємо, що столичні правоохоронці 6 листопада 2026 року не проводять і не проводили слідчі дії у приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та не вилучали документи, необхідні для початку робіт у межах Плану стійкості міста Києва. Інформація, поширена на сайті КМДА, не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що слідчі дії відбувались на підставі ухвал суду виключно у помешканнях двох працівників КП "Київтеплоенерго" та працівників підрядних організацій в рамках розслідування можливого розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості матеріалів при виконанні будівельних робіт.

"Йдеться про угоди, укладені у 2024 році, а також договори, укладені у березні 2026 року. По окремим роботам відповідні акти підписані та вже оплачені. При цьому слідство перевіряє наявні факти виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ФОП", – повідомили у прокуратурі.

"Під час обшуків у працівників КП "Київтеплоенерго" жодні документи не вилучались. Наголошуємо, що слідчі дії, проведені за місцем проживання вказаних осіб, не впливають та не можуть вплинути на запуск опалення у квартирах киян", – підкреслили у прокуратурі.

Повідомляється, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводять слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу УСР м.Києва ДСР Нацполіції України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.