Кабмін затвердив єдиний порядок команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних

Кабінет міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування. Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем'єра, таким чином прибираються зайві затримки, дослідження будуть якіснішими, а взаємодія команд злагодженішою на кожному етапі.

"Цю роботу ми почали разом із МОЗ, МВС, Міноборони та за підтримки Офісу президента. Окремо посилюємо судово-медичну експертизу. У проєкті бюджету-2027 на неї передбачено понад 600 млн грн, зокрема на обладнання для регіональних бюро", – написав він.

Як повідомлялося, на початку жовтня стало відомо, що в структурі Ради національної безпеки і оборони України буде створено відповідальний робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників.