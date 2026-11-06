РФ атакувала підстанції ДТЕК в невеликих містах Київщини, залишивши без світла частину двох районів

У ніч на п'ятницу РФ атакувала два енергетичні об'єкти "ДТЕК Київські регіональні електромережі", частина Обухівського та Білоцерківського районів – без світла.

"Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Щойно це стало можливим, енергетики розпочали ремонти", – йдеться в повідомленні компанії в Фейсбук.

Там пояснили, що на ранок частину осель вдалося перезаживити. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

За інформацією компанії, в інших районах діють стабілізаційні графіки.

Зі свого боку мер Богуслава (Обухівський р-н) Віталій Хоменко у зверненні до громади повідомив, що РФ у ніч на 6 листопада спрямувала на населені пункти чотири реактивні безпілотники, внаслідок чого уражено підстанцію, що забезпечує та розподіляє електроживлення по місту та селах громади.

"На місці влучання виникла пожежа, але завдяки оперативній та злагодженій роботі наших вогнеборців її було вчасно ліквідовано. Нині фахівці ДТЕК та екстрені служби роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", – запевнив Хоменко.

За його інформацією, станом на зараз села громади вдалося заживити на 90%, але в самому Богуславі ситуація складніша.

"Спільно з енергетиками працюємо в посиленому режимі та робимо все можливе, щоб чимшвидше електропостачання відновилося і в місті", – вказав він.

Крім того, на сайті Білоцерківської міськради плвідомляється, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру громади трьома реактивними БпЛА.

"Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Фахівці роблять усе можливе, щоб оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії", – додає міськрада.