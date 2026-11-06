Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати в цілому законопроєкт щодо розміщення РЕБ на будь-яких земельних ділянках та будинках

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні у четвер рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №16210 щодо розміщення Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) на земельних ділянках і об'єктах нерухомості незалежно від їхнього цільового призначення та форми власності.

Про це йдеться в Телеграм-каналі парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, документ зареєстровано 3 листопада цього року. Його ініціаторами є, зокрема, голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі нардеп Олександр Федієнко та голова підкомітету з держбезпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський.

Законопроєкт передбачає створення правових умов для оперативного розміщення Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) на земельних ділянках і об'єктах нерухомості незалежно від їхнього цільового призначення та форми власності.

Згідно з пояснювальною запискою, чинне законодавство не містило достатньо чітких норм щодо порядку доступу військових до приватного чи комунального майна для таких потреб, що створювало ризики для безпеки та затримки у розгортанні оборонних систем. Законопроєкт пропонує запровадити на період воєнного стану та шість місяців після його припинення спеціальний режим регулювання земельних відносин.

Окрім надання військовим необхідного доступу, ініціатива визначає обов'язок громадян та юридичних осіб сприяти таким заходам, а також встановлює чіткі механізми компенсації власникам майна витрат, зокрема на спожиті комунальні послуги, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.