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СБУ викрила агента РФ, який переховувався після підриву авто посадовця Дніпровської міськради

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СБУ викрила агента РФ, який переховувався після підриву авто посадовця Дніпровської міськради

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який понад півтора року переховувався від правосуддя за вчинення теракту у Дніпрі зі смертельним наслідком, йому оголошено про підозру, повідомила пресслужба відомства у Телеграмі у п'ятницю.

Йдеться про завербованого росіянами місцевого ухилянта, який на замовлення РФ у квітні 2025 року підірвав авто керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Тоді внаслідок вибуху саморобної бомби посадовець помер у лікарні від отриманих травм. Після виконання замовлення ворога агент "заліг на дно" в обласному центрі. Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його.

Як з'ясувало розслідування, чоловік був завербований ворогом через свого знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську. Невдовзі фігурант отримав агентурне завдання на ліквідацію українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку.

Для підготовки теракту зловмисник облаштував на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор, щоб встановити авто жертви та приблизний час виходу його з дому. Пізніше агент одержав з РФ координати схрону, з якого він забрав саморобний вибуховий пристрій.

Уночі напередодні теракту фігурант спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху, після чого закріпив бомбу під водійським сидінням. Під час обшуків у затриманого вилучено відеореєстратор і два смартфони, які він по черзі використовував для контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #підозрюваний #теракт
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