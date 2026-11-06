Викрито мережу шахрайських колцентрів, які ошукали 135 громадян Німеччини – Національна поліція

У межах міжнародної операції Trade викрито мережу шахрайських колцентрів, які ошукали 135 громадян Німеччини. Зловмисники під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти заволоділи понад EUR4,3 млн, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ. Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тис грн, понад $90 тис, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп'ютерну техніку, документацію та інші речові докази.

За підсумками проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців. Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за шахрайство та створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.