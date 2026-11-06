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Внесено 15 млн грн застави за фігуранта "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

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Внесено 15 млн грн застави за фігуранта "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимира Ценова внесено заставу в повному обсязі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За підозрюваного внесено заставу у повному обсязі", - повідомили агентству у ВАКС.

Як повідомлялось, ВАКС у четвер обрав запобіжний захід фігуранту злочинної організації, викритої антикорупційними органами України, – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Ценову: тримання під вартою із альтернативою застави в 15 млн грн.

За інформацією прокурора САП Миколи Карася, Ценову інкримінується участь у злочинній організації службовою особою з використанням службового становища і два епізоди стосовно отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій із використанням влади.

Як пояснив прокурор журналістам, йдеться про "дахування" колцентрів за конкретно визначеними адресами протягом 2026 року. "За це отримувалися неправомірна вигода… В тому числі й за повернення майна, яке було вилучено за результатами обшуків", – додав він.

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Редактор · Політичні новини
#застава #ценов
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