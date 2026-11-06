Керівник детективів НАБУ: слідчій дії у генерала СБУ перешкоджала озброєна "Альфа", сам генерал нищив докази

Проведенню слідчої дії у генерала СБУ, який наразі є підозрюваним у справі "Карфаген", перешкоджали озброєні бійці спецпідрозділу "Альфа", сам генерал нищив телефони і, можливо інші докази, поки відбувалися дії, направлені на недопущення обшуків, заявляє керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Абакумов.

"Коли ми на підставі законного рішення суду почали слідчу дію, почали заходити на територію домоволодіння, яке займає один із генералів Служби безпеки України, ми виявили, що там знаходяться озброєні люди", – розказав він у програмі "УП. чат", відео якого розміщено на ютюб-каналі "Української правди".

За його словами, один із спецпризначенців НАБУ хотів зайти на територію домоволодінні і "в цей момент на нього була наставлена зброя із лазерним цілевказівником".

"Я і співробітник Бюро представилися, показали свої посвідчення, показали ухвалу, запропонували вийти і ознайомитися з нею, на що нам сказали: "Якщо ви пересічете паркан, то ми відкриємо вогонь, пускати вас не будемо", – зазначив Абакумов.

Він уточнив, що ці люди не представилися, але допустив, що це могли бути спецпризначенні СБУ – співробітники "Альфи", які знаходилися в цьому будинку разом із генералом СБУ.

"Далі ми побачили, що у вікнах знаходиться як мінімум дві озброєні людини з автоматами, які здійснюють захист по периметру. Сам генерал знаходився на другому поверсі із пістолетом у вікні. Тобто це була максимально небезпечна ситуація. Я ще раз, через гумномовець сказав, що це НАБУ, правоохоронці, ми не представляємо небезпеки для життя та здоров'я людей, які знаходиться всередині", – додав керівник підрозділу детективів.

За його словами, ніхто на контакт не пішов, натомість генерал СБУ "вибіг на балкон і почав молотком рубити телефони – в хлам знищив два телефони і один жорсткий диск, після чого сховався в будинку".

Перемовини, як зазначив Абакумов, велися достатньо довго, до домоволодіння, як стверджує він, приїжджали озброєні співробітники "Альфи". Потім, за словами Абакумова приїхали адвокати, які спілкувалися нейтрально та конструктивно.

"Це взагалі абсурдно, коли спецпідрозділ "Альфа" залучається для того, щоб захистити високопосадовця СБУ від проведення слідчих дій правоохоронними органами", – наголосив він.

Керівник підрозділу детективів зауважив, що коли всі ці події набули суспільного розголосу, співробітники НАБУ застерігали про недопустимість озброєного протистояння. "Якщо хтось би почав застосовувати зброю щодо співробітників Бюро, то відповідно було б застосування зброї від співробітників управління спеціальних операцій (НАБУ)", – сказав він.

За словами Абакумова, всього в межах операції було проведено десятки обшуків в різних правоохоронних структурах, у судах, у підприємців, в обмінних пунктах, де відбувалася легалізація коштів.

"Ми вчора (4 листопада) затримали чотирьох людей. Це два представника Нацполіції, один з них – з керівної ланки Департаменту стратегічних розслідувань, другий – з Київської області… третій затриманий – людина, яка була на побитті і керувала рештою інших процесів. Четвертий – це генерал СБУ. Дала ми ще повідомляємо низку підозр людям, які не в Україні, які знаходиться в розшуку, це в тому числі керівник "Хімпрому", вживаємо заходів щодо розшуку інших осіб, які проходять у нас в матеріалах", – розповів керівник підрозділу детективів.

Абакумов додав в контексті відеоматеріалів із негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД): "Ми опублікували тільки частину того, що могли опублікувати".

Він також уточнив, що один із фігурантів – "Кримінал" був затриманий у кримінальному провадженні, в якому "ми підозрюємо його у вимаганні $ 1 млн за вирішення питання з СБУ про неекстрадицію громадянина РФ до Росії".

Прізвище генерала СБУ Абакумов не назвав, йдеться про вже колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, який є підозрюваним у справі "Карфаген". Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в п'ятницю о 13.00 розгляне клопотання щодо обрання Дуці запобіжного заходу.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що детективи Національного антикорупційного бюро України 4 листопада, затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерала Сергія Дуку.

Того ж дня пресслужба СБУ повідомила, що очільник Служби безпеки Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген".

За даними із відкритих джерел, "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром" Єгор Буркін, відомий також як Єгор Левченко, громадянин РФ та України, перебуває в розшуку в Україні з 2019 року, проти нього запроваджено персональні санкції

"Хімпром" – транснаціональне злочинне угруповання, займається виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, організацією роботи шахрайських колцентрів.

Андрій Осіпов, "Кримінал" є ключовою фігурою у нових матеріалах операції "Карфаген". За словами прокурора САП Миколи Карася, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року по іншій справі.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).